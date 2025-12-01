Глава ВТБ объяснил, почему нужно приравнять банки маркетплейсов к системно значимыми

Костин предложил признавать банки маркетплейсов с 50 млн клиентов системными Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин предложил признавать банки крупных маркетплейсов системно значимыми по критерию численности клиентов. По его мнению, регулятор должен обеспечить надзор за такими финансовыми организациями, чтобы минимизировать риски для миллионов их пользователей.

«Если 40–50 млн клиентов, то это уже системно значимый банк. Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишенными денег? Тут нужны регуляторные меры. Я думаю, вполне можно отработать по линии Центрального банка», — заявил Андрея Костина в интервью с Reuters.

Он отметил, что Россия уникальна тем, что разрешает маркетплейсам иметь собственные банки, в отличие от Китая или США. При этом ВТБ открыт к сотрудничеству с платформами, но отмечает серьёзные расхождения в позициях на переговорах.

