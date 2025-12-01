Глава ВТБ фразой «обойдемся без них» оценил один из пунктов мирного плана США

Глава ВТБ предупредил о цепочке конфискаций в ответ на изъятие активов РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин назвал любое изъятие замороженных активов России «воровством и бандитизмом», предупредив о цепочке взаимных конфискаций. Он также выразил уверенность, что Россия не может проиграть войну, не использовав весь свой арсенал, включая ядерное оружие.

«Удобно вести войну не только чужими руками, но еще и за чужие деньги (замороженные активы, прим. URA.RU) — это вообще высший пилотаж для Европы», — заявил Костин агентству Reuters. комментируя планы Запада по использованию российских активов.

Глава ВТБ также прокомментировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа, отметив важность предстоящей встречи его спецпредставителя с президентом России Владимиром Путиным. Костин добавил, что ключевыми нерешенными вопросами остаются территориальный и вступление Украины в НАТО.

