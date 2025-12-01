Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Глава ВТБ фразой «обойдемся без них» оценил один из пунктов мирного плана США

Глава ВТБ Костин: изъятие замороженных активов России воровство и бандитизм
01 декабря 2025 в 21:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава ВТБ предупредил о цепочке конфискаций в ответ на изъятие активов РФ

Глава ВТБ предупредил о цепочке конфискаций в ответ на изъятие активов РФ

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава ВТБ Андрей Костин назвал любое изъятие замороженных активов России «воровством и бандитизмом», предупредив о цепочке взаимных конфискаций. Он также выразил уверенность, что Россия не может проиграть войну, не использовав весь свой арсенал, включая ядерное оружие.

«Удобно вести войну не только чужими руками, но еще и за чужие деньги (замороженные активы, прим. URA.RU) — это вообще высший пилотаж для Европы», — заявил Костин агентству Reuters. комментируя планы Запада по использованию российских активов.

Глава ВТБ также прокомментировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа, отметив важность предстоящей встречи его спецпредставителя с президентом России Владимиром Путиным. Костин добавил, что ключевыми нерешенными вопросами остаются территориальный и вступление Украины в НАТО.

Продолжение после рекламы

Ранее о рисках прямого столкновения России и НАТО говорил министр обороны Германии Борис Писториус, предположив возможность конфликта уже к 2028 году. В Москве тогда подчеркивали, что не стремятся к войне с альянсом, но напоминали о ядерном потенциале РФ и заявляли, что наращивание военных расходов и разговоры о войне используются на Западе для оправдания изъятия российских активов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал