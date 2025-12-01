Wise: карты россиян без европейского ВНЖ заблокируют

Пользователям карт уже направили уведомления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Британский платежный сервис Wise объявил о намерении блокировать карты российских клиентов, которые не имеют вида на жительство в одной из европейских стран либо гражданства государства — члена Европейского союза. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании.

«Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Беларуси. Чтобы разблокировать эти карты, нам необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии», — сказано на сайте Wise.

Согласно разъяснениям Wise, всем затронутым пользователям уже направлены электронные письма. Клиентам необходимо до 30 января 2026 года ответить на это уведомление и представить документы, подтверждающие либо гражданство одной из стран еврозоны, либо наличие вида на жительство или визы, удостоверяющей статус временного или постоянного резидента в государствах еврозоны или в Швейцарии. Компания связывает введение подобных ограничений с действием 19-го пакета санкций Европейского союза в отношении России.

