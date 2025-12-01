Wise: карты россиян без европейского ВНЖ заблокируют
Пользователям карт уже направили уведомления
Британский платежный сервис Wise объявил о намерении блокировать карты российских клиентов, которые не имеют вида на жительство в одной из европейских стран либо гражданства государства — члена Европейского союза. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании.
«Мы были вынуждены временно заблокировать карты Wise для наших пользователей из России и Беларуси. Чтобы разблокировать эти карты, нам необходимо подтвердить гражданство или вид на жительство в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) или Швейцарии», — сказано на сайте Wise.
Согласно разъяснениям Wise, всем затронутым пользователям уже направлены электронные письма. Клиентам необходимо до 30 января 2026 года ответить на это уведомление и представить документы, подтверждающие либо гражданство одной из стран еврозоны, либо наличие вида на жительство или визы, удостоверяющей статус временного или постоянного резидента в государствах еврозоны или в Швейцарии. Компания связывает введение подобных ограничений с действием 19-го пакета санкций Европейского союза в отношении России.
В конце октября, стало известно, что Роспатент удовлетворил заявку компании «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» на регистрацию товарного знака Visa на территории России. При этом, как отмечают эксперты, подача подобных заявок не свидетельствует о намерении Visa возобновить работу в стране: таким образом международные бренды, покинувшие российский рынок, стремятся предотвратить недобросовестное использование их товарных знаков третьими лицами.
