«Яндекс Музыка» представила персональные итоги 2025 года: где их можно посмотреть

«Яндекс Музыка» представила пользователям список любимых треков, артистов и подборки Фото: Илья Московец © URA.RU

В приложении «Яндекс Музыки» 1 декабря появились персональные итоги года 2025. Их оформили в виде интерактивных карточек, которыми можно поделиться в соцсетях. В ежегодной статистике можно узнать, какие вы песни слушали чаще, сколько минут провели с музыкой, а также послушать свой индивидуальный плейлист. Подробнее о «Распаковке 2025» — в материале URA.RU.

Где посмотреть итоги года в «Яндекс Музыке»

Итоги 2025 года встречают любителей музыки сразу после запуска приложения. Чтобы посмотреть, на главной странице нужно нажать желтую кнопку «Распаковка 2025» — она расположена над потоком «Моя волна». Если она не появилась — обновите приложение. Здесь будет информация о том, какую музыку вы слушали с 1 января по 1 декабря 2025 года. Кроме того, в детском разделе можно узнать музыкальные итоги года вашего ребенка.

Как выглядят карточки

«Распаковку 2025» оформили в фирменном визуальном стиле. Карточки яркие, а большинство из них интерактивны: можно, например, выбрать самого любимого артиста в 2025-м. На карточке, где речь идет о том, сколько минут вы провели с музыкой, есть желтая кнопка «Поделиться» — так можно отправить свои итоги друзьям.

Продолжение после рекламы





1/2 «Распаковка 2025» состоит из 22 карточек Фото: URA.RU / «Яндекс Музыка»

О чем рассказывается в итогах года

сколько минут вас сопровождала музыка в 2025 году;

насколько вы любите музыку в процентах;

с каким треком начали год (укажут даже дату и время, когда вы включили аудиодорожку;

сколько песен вам понравилось;

любимые жанры;

какой трек понравился больше всего;

пять самых популярных песен;

пять любимых исполнителей;

редкий артист, которого вы заметили в уходящем году;

каких артистов вы слушали на Яндекс Станции.

Для пользователей сервис приготовил и сюрприз: видеообращение от любимых артистов. Они благодарят тех, кто часто слушал их треки. В последних карточках вам покажут, как вы «звучали» в 2025 году. В завершении пользователю покажут, когда у его любимых артистов пройдут ближайшие концерты.

Персональный плейлист