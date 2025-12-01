«Зверополис 2» штурмует кинотеатры: когда его покажут в России

«Зверополис 2» покажут в России 4 декабря 2025 Фото: Зверополис 2 (2025)/США/Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures/Режиссеры Джаред Буш, Байрон Ховард

Один из самых ожидаемых мультфильмов года, Зверополис 2 бьет рекорды в западных кинотеатрах. История о крольчихе Джуди Хопс и лиса Ника Уайлда стала настоящим феноменом: продолжение «Зверополиса» показало лучший старт в истории анимации, собрав 556 миллионов долларов по всему миру за первые выходные. О чем расскажут в продолжении, как о фильме отзываются критики и когда его можно будет посмотреть в России — в материале URA.RU.

Сюжет «Зверополиса 2»

В центре сюжета «Зверополиса 2» — расследование появление змеи в городе

События второго Зверополиса начнутся сразу же после финала первой части. Напомним, что тогда Джуди и Ник объединились, чтобы остановить распространение «одичания» в Зверополисе и спасли город. Теперь лис и крольчиха работают вместе в полиции и получают новое задание: в городе заметили змея. Так как в Зверополисе уже давно не появляются рептилии, Нику и Джуди предстоит отыскать рептилию и узнать, что она делает в городе.

Постепенно дело обрастает новыми деталями: полицейские узнают о загадочном тайном сообществе рептилий, которых все остальные жители города считают опасными. В итоге Джуди и Ник обнаруживают заговор правительства, раскрыть который им поможет новый приятель — змей Гэри.

Зрители увидят новые места, которые еще не показывали в первой части: болотно-водный рынок, расположенный на отшибе города, тайное логово рептилий, а также познакомятся с новыми колоритными персонажами.

Кто делает «Зверополис 2»

Над сиквелом работали люди, ответственные за успех первой части

Над продолжением «Зверополиса» работала компания Disney. Они объявили о производстве сиквела в 2023 году, и вот, спустя два года, фанаты первой части наконец-то увидят продолжение истории. В кресло сценариста и режиссера вернулся соавтор первой части Джаред Буш, известный также по работе над мультфильмом «Энканто», и режиссер первой части Байрон Ховард — так что о качестве продолжения можно не переживать.

Отзывы критиков и зрителей на «Зверополис 2»

Всего за несколько дней проката «Зверополис 2» заслужил звание одного из лучших мультфильмов последних лет. На агрегаторе Rotten Tomatoes у сиквела 91% положительных отзывов. В первую очередь посмотревшие хвалят красивую картинку, хороший юмор и добрую мораль.

Критики и зрители хвалят потрясающий визуал и интересный, веселый сюжет

«Этот сиквел к оскароносному хитовому мультфильму 2016 года, как оказалось, полностью стоил долгого ожидания. Он с ходу сшибает вас с ног поразительным визуалом, утонченным юмором и дозами искренних эмоций», — написал обозреватель The Hollywood Reporter Фрэнк Шек.

«Ни разу не было ощущения, что фильм бьет вас по голове своей моралью. Но при выходе из кинотеатра мир вокруг вам будет казаться лучше, чем когда вы пришли», — отметил журналист Globe and Mail Эйшлин Мерфи.

Оценки зрителей и того больше — 95%. Посмотревшие отмечают, что дети остались от кино в восторге и продолжение ничуть не уступает в качестве первой части. Особенно зрителям понравились новые милые и харизматичные персонажи, а также отличная история.

«Зверополис 2» в России

Неофициальный показ «Зверополиса 2» в России стартует в четверг, 4 декабря

Официального проката «Зверополиса 2» в России не будет. Однако многие кинотеатры по всей стране уже начали продавать билеты: ожидается, что на экраны попадет версия с переводом, выполненным для других стран СНГ. В большинстве кинотеатров премьера ожидается 4 декабре, однако есть и те, кто начинает продавать билеты лишь с 6 числа.

О чем был первый «Зверополис»

В первой части «Зверополиса» крольчиха Джуди Хоппс отправилась на работу в полицию мегаполиса, населенного самыми разными животными. Ее родители были против — ведь до этого кролики никогда не становились полицейскими, но Джуди решила доказать, что она справится с вызовом Зверополиса.

Джуди и Ник снова берутся за дело

Первые дни Джуди в отделении сложились неудачно: начальник, буйвол Бого, посчитал ее не пригодной для серьезной работы и отправил крольчиху выписывать штрафы на парковке. Но решив доказать свою состоятельность, Джуди хватается за, казалось бы, безнадежное дело — расследование серии таинственных исчезновений хищников.

