Российский электрокар «Атом» оценили в 3,9 млн рублей

Без учета господдержки предзаказ на электромобиль доступен по цене 3,9 млн Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стоимость российского электромобиля «Атом» для участников специальной программы бронирования с учетом господдержки составит около 3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе производителя. В компании уточнили, что речь идет о будущей цене для оформивших бронь по программе «Хочу „Атом“», а само коммерческое предложение сейчас готовится и будет представлено в ближайшие дни.

Представители производителя пояснили, что механизм поддержки позволит заметно снизить итоговую стоимость машины по сравнению с действующим прайсом предзаказа. «„Атом“ публично не объявлял цену, но в ближайшие дни действительно готовит предложение для всех участников программы бронирования „Хочу „Атом“ с фиксацией будущей цены менее 3 млн рублей, учитывая господдержку, и спец условиями по гарантии и сервису“, — отметили в компании, передает ТАСС.