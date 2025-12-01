Логотип РИА URA.RU
Shot: в подмосковном Раменском без электричества остались десятки домов

02 декабря 2025 в 01:23
У местных жителей перестала работать электроника

У местных жителей перестала работать электроника

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном Раменском без электроснабжения остались десятки жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Блэкаут в подмосковном Раменском. Местные жалуются, что без электричества остались десятки домов: лифты не работают, еду разогреть не получается», — передает Shot. Точные причины отключения электроэнергии пока не раскрываются.

По данным профильных служб, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что подача электричества должна быть возобновлена в ближайшее время.

Комментарии (1)
  • Серж
    02 декабря 2025 01:40
    Надо действовать оперативнее и быть готовыми , к подобным ситуациям .
