Shot: в подмосковном Раменском без электричества остались десятки домов
У местных жителей перестала работать электроника
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В подмосковном Раменском без электроснабжения остались десятки жилых домов. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Блэкаут в подмосковном Раменском. Местные жалуются, что без электричества остались десятки домов: лифты не работают, еду разогреть не получается», — передает Shot. Точные причины отключения электроэнергии пока не раскрываются.
По данным профильных служб, на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что подача электричества должна быть возобновлена в ближайшее время.
- Серж02 декабря 2025 01:40Надо действовать оперативнее и быть готовыми , к подобным ситуациям .