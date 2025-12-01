Логотип РИА URA.RU
Белоусов обратился к бойцам ВС России по поводу взятия Волчанска

02 декабря 2025 в 01:20
Белоусов поздравил бойцов с освобождением города

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и бойцов российской армии с освобождением Волчанска в Харьковской области. Об этом рассказали в оборонном ведомстве.

«Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск. Это создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — говорится в поздравительной телеграмме Белоусова, опубликованной в telegram-канале Минобороны.

Ранее сообщалось, что украинское командование экстренно перебрасывало подкрепления для удержания позиций в Волчанске, который является ключевым оборонительным узлом ВСУ на востоке Харьковской области. На прошлой неделе глава Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину об освобождении более 80% территории города и продолжающемся наступлении.

Комментарии (1)
  • Зоряна
    02 декабря 2025 01:33
    Молодцы Российский бойцы , давят фашистов , по всему фронту .
