Прямая линия губернатора и внезапное потепление: события в ЯНАО 1 декабря

«Прямую линию» и пресс-конференцию Артюхов проведет в один день Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал дату проведения «Прямой линии» и встречи с журналистами, а также сообщил о завершении многолетней программы по переселению граждан из ветхого жилья. Между тем, на Ямале заметно потеплело — столбики термометров близятся к нулю. Об этих и других событиях в округе читайте в подборке URA.RU.

Глава ЯНАО проведет «Прямую линию» и встречу с журналистами 8 декабря

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 8 декабря в 19:00 проведет традиционную «Прямую линию». Она будет совмещена с итоговой пресс-конференцией.

До завершения расселения из миллиона квадратных метров аварийного жилья на Ямале остаются считаные дни. Глава округа посетил ключевые жилищные стройки Салехарда, в том числе флагман переселения — Обдорский микрорайон.

Глава Ямала также рассказал во время общения с участниками высшей школы управления в сфере культуры в Салехарде, что молодость не мешает ему управлять регионом. Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову 37 лет, в 2018 году в возрасте 30 лет он стал самым молодым губернатором в РФ.

На Ямал после морозов пришло потепление

На территории ЯНАО днем 1 декабря синоптики ожидали потепление. Столбики термометров поднимутся до 0 градусов, а уже 2 декабря — до +2.

На переправе через Обь будут эвакуировать машины

Автовладельцев, пользующихся переправой между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО), попросили срочно убрать припаркованные машины от подъездов к контрольно-пропускным пунктам. Окружная дирекция транспорта предупредила, что оставленные у въездов автомобили будут эвакуировать принудительно.

Также стало известно, что запуск автобусного маршрута «Обдорский экспресс» по ледовой переправе отложен на неопределенный срок. Точные даты начала движения будут зависеть от погодных условий.

Возле ямальского чума заметили Киркорова

На Красной площади в Москве при открытии 20-го сезона ГУМ-катка рядом с ледовой ареной появился настоящий ямальский чум. Его посетили российские звезды поп-эстрады, в том числе Филипп Киркоров. Власти Ямала опубликовали видео с Красной площади.

Досуг детей в ямальском центре «Кадет» сохранят