Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности на границе

02 декабря 2025 в 01:47
Решение задачи позволит россиянам жить спокойнее рядом с границей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на российской границе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Перед группировкой войск „Север“ поставлена задача создать зону безопасности на границе», — говорится в сообщении. Его слова приводит «РИА Новости».

Создание такой зоны должно обеспечить более надежное прикрытие территорий, прилегающих к линии боевого соприкосновения, и снизить риски для мирного населения. Какой комплекс мер будет использовано для этого, пока что, не сказано.

