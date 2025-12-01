Путин поручил группировке «Север» создать зону безопасности на границе
Решение задачи позволит россиянам жить спокойнее рядом с границей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Перед группировкой войск «Север» поставлена задача создать зону безопасности на российской границе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Перед группировкой войск „Север“ поставлена задача создать зону безопасности на границе», — говорится в сообщении. Его слова приводит «РИА Новости».
Создание такой зоны должно обеспечить более надежное прикрытие территорий, прилегающих к линии боевого соприкосновения, и снизить риски для мирного населения. Какой комплекс мер будет использовано для этого, пока что, не сказано.
