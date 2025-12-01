Поезд «Сапсан» из Петербурга задерживается по техпричинам
Поезд должен направиться в Москву
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Поезд №785 «Сапсан», следующий из Санкт-Петербурга в Москву, вечером 1 декабря задерживается в Ленинградской области по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»). Состав остановили на перегоне Тосно — Ушаки, который относится к инфраструктуре ОЖД.
«Сегодня, 1 декабря, в 21:18 мск по техническим причинам на перегоне Тосно — Ушаки Октябрьской железной дороги задержан поезд №785 „Сапсан“ сообщением Санкт-Петербург — Москва», — сказали в пресс-службе.
В компании уточнили, что сейчас предпринимают меры для сокращения времени задержки поезда. Специалисты ОЖД работают на месте, чтобы как можно быстрее восстановить движение состава по маршруту. Время опоздания «Сапсана» в РЖД пока не называют, его обещают доводить до пассажиров по мере поступления данных.
Информацию о фактическом движении поезда и возможном изменении времени прибытия можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов. Согласно расписанию, поезд №785 отправляется с Московского вокзала в Петербурге в 20:50 и должен прибывать на Ленинградский вокзал в Москве в 00:50. Маршрут «Сапсана» между двумя столицами относится к наиболее загруженным в стране, вечерние рейсы востребованы у командировочных и транзитных пассажиров, поэтому железнодорожная компания оперативно информирует клиентов о ситуации.
