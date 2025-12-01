Минувший ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет

Осадки не прекращались почти весь месяц Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ноябрь в Перми стал самым влажным за более чем 100 лет. По данным специалистов, в ноябре 2025 года в краевом центре выпало почти две месячные нормы осадков, а на ряде метеостанций Прикамья зафиксированы аномально высокие значения. Об этом сообщили в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центр).

«В Перми в ноябре выпало 99 мм осадков. Ноябрь стал самым влажным более чем за 100 лет — с 1922 года», — сообщили в ГИС-центре. Рекордные показатели связаны с устойчивым притоком теплого и влажного воздуха и активной циклонической деятельностью.

Осадки в регионе начались 5 ноября и практически не прекращались до конца месяца. Они выпадали в разных вариантах: в виде дождя, снега, переохлажденного дождя и мороси. Серия оттепелей приводила к тому, что снежный покров несколько раз устанавливался и сходил.

