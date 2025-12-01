Тюменская область получила звание самого креативного региона страны

На улице Дзержинского в Тюмени сформировали креативный квартал Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская область отмечена национальной премией за успехи в креативных индустриях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Торжественная церемония вручения прошла 1 декабря в московском парке «Зарядье», где региону вручили почетную награду.

«Эта награда — результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга», — рассказал Моор в своем telegram-канале.