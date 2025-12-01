Тюменская область получила звание самого креативного региона страны
На улице Дзержинского в Тюмени сформировали креативный квартал
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменская область отмечена национальной премией за успехи в креативных индустриях. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. Торжественная церемония вручения прошла 1 декабря в московском парке «Зарядье», где региону вручили почетную награду.
«Эта награда — результат большой совместной работы. Она подтверждает, что Тюменская область уверенно входит в число регионов, где креативность становится частью экономики, а традиции и современность дополняют друг друга», — рассказал Моор в своем telegram-канале.
В Тюменской области сформированы профессиональные сообщества, функционирует первый в стране клуб креативных продюсеров. Также в регионе создан креативный квартал на улице Дзержинского, который стал центром притяжения для людей, идей и новых проектов. Власти региона продолжат создавать условия для роста креативных индустрий.
