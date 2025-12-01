Тюмень и Нижний Новгород стали победителями на Кубке губернатора ХМАО по КВН
На сцену также вышли культовые команды югорского КВН: «Борцы», «Северяне» и «Кефир»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Команды «Союз» из Тюмени и «Росы» из Нижнего Новгорода разделили победу на Кубке губернатора Югры по КВН. Игры, собравшие коллективы из разных регионов России и Беларуси, прошли в Ханты-Мансийске, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
«Огромное спасибо всем артистам за подаренный заряд эмоций и отличное настроение! Поздравляю команды „Союз“ (Тюмень) и „Росы“ (Нижний Новгород), разделивших победу!» — отметил Кухарук в своем официальном telegram-канале.
Каждая команда продемонстрировала уникальный характер, искрометный юмор и оригинальный стиль. В рамках мероприятия на сцену вышли легенды югорского КВН: команды «Борцы», «Северяне» и «Кефир».
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.