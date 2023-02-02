Вес щуки составил 10 килограммов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Копейска (Челябинская область) поймал 10-килограмовую щуку. Фотографией гигантской рыбы поделилась жена рыбака в соцсетях.

«Муж приехал домой счастливый как никогда. На рыбалке поймал 10-килограмовую щуку», — написала Людмила Р. в паблике «Копейск (в) теме | Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее челябинский пенсионер вытащил из реки огромную щуку. В социальных сетях он написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.