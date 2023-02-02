Вес щуки составил 10 килограммов
Житель Копейска (Челябинская область) поймал 10-килограмовую щуку. Фотографией гигантской рыбы поделилась жена рыбака в соцсетях.
«Муж приехал домой счастливый как никогда. На рыбалке поймал 10-килограмовую щуку», — написала Людмила Р. в паблике «Копейск (в) теме | Новости» в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее челябинский пенсионер вытащил из реки огромную щуку. В социальных сетях он написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.
Жена рыбака отмечает, что щуку придется чистить всю ночь
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