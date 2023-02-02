02 февраля 2023

Челябинский рыбак поймал гигантскую щуку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вес щуки составил 10 килограммов Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) поймал 10-килограмовую щуку. Фотографией гигантской рыбы поделилась жена рыбака в соцсетях.

«Муж приехал домой счастливый как никогда. На рыбалке поймал 10-килограмовую щуку», — написала Людмила Р. в паблике «Копейск (в) теме | Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее челябинский пенсионер вытащил из реки огромную щуку. В социальных сетях он написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.

Жена рыбака отмечает, что щуку придется чистить всю ночь

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Житель Копейска (Челябинская область) поймал 10-килограмовую щуку. Фотографией гигантской рыбы поделилась жена рыбака в соцсетях. «Муж приехал домой счастливый как никогда. На рыбалке поймал 10-килограмовую щуку», — написала Людмила Р. в паблике «Копейск (в) теме | Новости» в социальной сети «ВКонтакте». Ранее челябинский пенсионер вытащил из реки огромную щуку. В социальных сетях он написал, что вес экземпляра составил почти девять килограммов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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