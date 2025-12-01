Мужчину чудом не сбили на дороге (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный мужчина вышел на Кольцовский тракт вечером и пошел по встречной полосе. Один из водителей успел заметить прохожего и чудом его не сбил. С какой целью неизвестный вышел на скоростную дорогу, неизвестно. Об этом рассказал один из водителей.

«Еду по своей полосе и тут замечаю, что прямо по дороге идет человек в полностью чёрной одежде. Увидел его в последний момент, успел сместиться левее», — передает слова автолюбителя telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В темное время суток пешеходов тяжелее всего заметить в темной одежде. В зимнее время, когда солнце уходит за горизонт уже ранним вечером, рекомендуется обклеить свою одежду светоотражающими элементами.

