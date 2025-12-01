Логотип РИА URA.RU
«Это надо принять»: свердловчанам стоит пережить запрет определенных фильмов

Свердловчане переживут запрет фильмов дискредитирующих традиционные ценности
02 декабря 2025 в 04:07
Запреты определенных фильмов есть уже сейчас

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жителям Свердловской области следует пережить запрет фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Это делается, чтобы «перестраховаться». Такое мнение выразила директор фестиваля-практикум киношкол «Кинопроба» Лилия Немченко.

«Это надо принять как очередной исторический этап. И в Америке были кодексы, на основании которых определялось, какой длины должна быть юбка. Мне кажется, надо пережить и это. Конечно, перекосов очень много, потому что все боятся, поэтому лучше перестраховаться», — заявила Немченко в эфире программы «Акцент» на ОТВ.

По ее мнению, запреты и ограничения есть уже сейчас, хотя они официально вступают в силу с 1 марта 2026 года. При этом они идут не от Минкульта, а от организаторов различных фестивалей.

