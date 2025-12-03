Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Омбудсмен Титова: воспитатели буллят малышей в детсадах, объясняя это усталостью

03 декабря 2025 в 05:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Татьяна Титова рассказала об итогах первого месяца работы на посту детского омбудсмена

Татьяна Титова рассказала об итогах первого месяца работы на посту детского омбудсмена

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области воспитатели буллят подопечных детсадов, объясняя это своей усталостью и хамством ребятишек. Именно на травлю чаще всего жалуют в аппарат уполномоченного по защите прав детей в регионе. Причем нередко агрессорами выступают сотрудники образовательных учреждений. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Титова.

«Есть такие обращения, которые касаются отношений воспитателей к детям <...>. Если мы говорим о взрослых — это чаще всего перегруз, копится усталость. Плюс дети разные. Они сейчас очень живые, не слушаются и не слышат», — высказал свое мнение Титова в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.

Ранее новый омбудсмен объяснила рост подростковой преступности в области увеличением числа детей, родившихся в период беби-бума. Титова подчеркивала важность «уводить детей с улицы» через секции и дополнительные занятия.

Продолжение после рекламы

В беседе с журналистами она сообщила, что в данный момент на Среднем Урале ведется работа по созданию центра реабилитации для детей с зависимостями. Сейчас такое учреждение отсутствует.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал