Омбудсмен Титова: воспитатели буллят малышей в детсадах, объясняя это усталостью

В Свердловской области воспитатели буллят подопечных детсадов, объясняя это своей усталостью и хамством ребятишек. Именно на травлю чаще всего жалуют в аппарат уполномоченного по защите прав детей в регионе. Причем нередко агрессорами выступают сотрудники образовательных учреждений. Об этом рассказала омбудсмен Татьяна Титова.

«Есть такие обращения, которые касаются отношений воспитателей к детям <...>. Если мы говорим о взрослых — это чаще всего перегруз, копится усталость. Плюс дети разные. Они сейчас очень живые, не слушаются и не слышат», — высказал свое мнение Титова в эфире программы «Акцент» на канале ОТВ.

Ранее новый омбудсмен объяснила рост подростковой преступности в области увеличением числа детей, родившихся в период беби-бума. Титова подчеркивала важность «уводить детей с улицы» через секции и дополнительные занятия.

