Британская The Telegraph заявила о победе РФ в конфликте и праве диктовать условия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия одерживает победу в конфликте на Украине и будет диктовать свои условия мирного урегулирования, а возмущенные протесты европейских дипломатов не смогут изменить этой реальности. Об этом пишет The Telegraph.

«Президент РФ Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — заявляет британская газета The Telegraph.