Telegraph: РФ побеждает на Украине и будет диктовать свои условия
Британская The Telegraph заявила о победе РФ в конфликте и праве диктовать условия
Россия одерживает победу в конфликте на Украине и будет диктовать свои условия мирного урегулирования, а возмущенные протесты европейских дипломатов не смогут изменить этой реальности. Об этом пишет The Telegraph.
«Президент РФ Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — заявляет британская газета The Telegraph.
Ранее Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле.
