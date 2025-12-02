Логотип РИА URA.RU
Telegraph: РФ побеждает на Украине и будет диктовать свои условия

03 декабря 2025 в 04:31
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россия одерживает победу в конфликте на Украине и будет диктовать свои условия мирного урегулирования, а возмущенные протесты европейских дипломатов не смогут изменить этой реальности. Об этом пишет The Telegraph. 

«Президент РФ Владимир Путин будет диктовать условия мира на Украине, потому что Россия одерживает победу в войне. Никакие возмущенные протесты со стороны главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас не изменят этого жесткого факта», — заявляет британская газета The Telegraph.

Ранее Москва получила от команды президента США Дональда Трампа еще четыре документа по урегулированию конфликта на Украине в дополнение к исходному плану из 27 пунктов. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам почти пятичасовых переговоров Путина с американской делегацией в Кремле. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

