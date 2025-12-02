Логотип РИА URA.RU
Десятый аэропорт Туношна закрыл небо

В Ярославле временно ограничили авиасообщение
03 декабря 2025 в 04:38
Аэропорт Туношна приостановил работу

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Десятый российский аэропорт ввел план «Ковер». Об этом рассказали в Росавиации. 

«Аэропорт ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) ограничил работу рейсов на прием и выпуск. Мера принята для организации безопасности перелетов», — сообщили в Росавиации.

