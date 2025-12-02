Десятый аэропорт Туношна закрыл небо
В Ярославле временно ограничили авиасообщение
03 декабря 2025 в 04:38
Аэропорт Туношна приостановил работу
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Десятый российский аэропорт ввел план «Ковер». Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна) ограничил работу рейсов на прием и выпуск. Мера принята для организации безопасности перелетов», — сообщили в Росавиации.
