Novinky: Чехия провалила модернизацию танков Т-72, Украина их не получит

Программа модернизации чешских танков Т-72М4CZ признана провальной из-за неустранимых дефектов в системе управления огнем. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Чехии.

«Ключевые компоненты системы управления огнём на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации. Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их на Украину», — говорится в сообщении, опубликованном Novinky.

Как отмечает издание, многочисленные контрольные испытания танков, проведенные летом и осенью, не увенчались успехом из-за проблем с точностью стрельбы. Сложности вызвали частые ошибки электронных компонентов, ремонт которых, по подтверждению итальянского производителя, технически невозможен.

