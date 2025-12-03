Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Novinky: Чехия провалила модернизацию танков Т-72, Украина их не получит

03 декабря 2025 в 05:12
Фото: Размик Закарян © URA.RU

Программа модернизации чешских танков Т-72М4CZ признана провальной из-за неустранимых дефектов в системе управления огнем. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Чехии.

«Ключевые компоненты системы управления огнём на танках Т-72М4CZ не подлежат ремонту или замене, что делает танки практически непригодными к эксплуатации. Таким образом, проект приближается к закрытию, хотя изначально армия планировала после ввода машин в эксплуатацию передать их на Украину», — говорится в сообщении, опубликованном Novinky.

Как отмечает издание, многочисленные контрольные испытания танков, проведенные летом и осенью, не увенчались успехом из-за проблем с точностью стрельбы. Сложности вызвали частые ошибки электронных компонентов, ремонт которых, по подтверждению итальянского производителя, технически невозможен.

Ранее сообщалось, что владелец Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал миллиардером благодаря поставкам отреставрированных советских танков Т-72 на Украину. С начала СВО его компания отремонтировала около 300 боевых танков Т-72, из которых приблизительно 100 были отправлены на Украину.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

