Орешкин процитировал Аршавина на вопрос о курсе рубля

Если нет возможности что-то прогнозировать, то это проблемы исключительно самого аналитика. Так, перефразировав высказывание бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, отреагировал на состояние курса рубля заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.

«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы. Надо учиться прогнозировать», — процитировало Орешкина ТАСС. Таким образом он ответил на слова о плавающем валютном курсе, о котором заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Фраза Орешкина отсылает к широко известному эпизоду с участием Андрея Аршавина. После поражения сборной России от команды Греции со счетом 0:1 на чемпионате Европы-2012 нападающий ответил болельщикам репликой: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Высказывание стало крылатым и часто используется в публичной дискуссии как реакция на завышенные или несбывшиеся прогнозы.

