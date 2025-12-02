Орешкин процитировал Аршавина на вопрос о курсе рубля
Орешкин отреагировал на фразу о состоянии курса национальной валюты
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Если нет возможности что-то прогнозировать, то это проблемы исключительно самого аналитика. Так, перефразировав высказывание бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, отреагировал на состояние курса рубля заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин.
«Если вы что-то не можете прогнозировать — это ваши проблемы. Надо учиться прогнозировать», — процитировало Орешкина ТАСС. Таким образом он ответил на слова о плавающем валютном курсе, о котором заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
Фраза Орешкина отсылает к широко известному эпизоду с участием Андрея Аршавина. После поражения сборной России от команды Греции со счетом 0:1 на чемпионате Европы-2012 нападающий ответил болельщикам репликой: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Высказывание стало крылатым и часто используется в публичной дискуссии как реакция на завышенные или несбывшиеся прогнозы.
Как сообщало URA.RU ранее, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение коридора колебаний для курса рубля потребует валютных интервенций со стороны Банка России, что фактически лишит национальную валюту рыночного характера. Таким образом руководитель прокомментировал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении коридора для валютного курса.
