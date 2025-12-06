Чуть не стал бандитом, родил тайную дочь и ушел в ЗОЖ: Сергею Мазаеву — 66

Сергей Мазаев отмечает день рождения 7 декабря Фото: Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Сергей Мазаев — советский и российский музыкант, лидер рок-группы «Моральный кодекс». Он является автором хитов «До свиданья, мама!» и «Первый снег», которые покорили миллионы слушателей. Он играет на саксофоне, гитаре, флейте, трубе и снимается в кино. При всей популярности в жизни артиста было много взлетов, падений и тайн. 7 декабря Сергею Мазаеву исполнится 66 лет. О его карьере и личной жизни — в материале URA.RU.

Детство и юность Сергея Мазаева

Сергей Мазаев родился 7 декабря 1959 года в Москве. Его воспитывали мать и отчим. Родного отца Сергей почти не видел. «Папу посадили в тюрьму. У них с мамой трагедия какая-то произошла. От меня ее скрыли. Мне жаль, что я не знал отца. Два раза видел мельком. Говорят, он пел очень хорошо», — рассказывал он в передаче «Мой герой».

Мазаев учился в школе с математическим уклоном и занимался музыкой: пел и играл на духовых инструментах. При этом позже он сам говорил, что у него были все предпосылки стать рэкетиром.

"Я родился во дворе, где родился Владимир Семенович Высоцкий. У нас там жил вор в законе. Я курить начал учиться лет в шесть-семь. То есть я был такой московской дворовой шпаной. Но меня отвлекли мои учителя", — рассказывал артист ТАСС.

После школы он окончил музыкальное училище по классу кларнета. Даже во время службы в армии он не расставался с музыкальными инструментами. Мазаев присоединился к ВВИА имени Жуковского и участвовал в парадах на Красной площади в составе военного оркестра. Позже он поступил на экономический факультет МГУ, однако так и не доучился. И в этот раз творчество оказалось для него важнее.

«Я окончил музыкальное училище, потом армия, потом экономический факультет МГУ. В музыкальном мы учились вместе с Игорем Матвиенко, не потеряли контакт и потом создали джазовый квартет экономического факультета. Я понял, что никуда не денусь от музыки», — рассказывал артист.

Карьера Мазаева: «Обычно мы знаем, какая песня станет хитом»

Группа «Моральный кодекс» Фото: Андрей Бутко / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Впервые громко Игорь Мазаев заявил о себе в 1979 году, когда появился в легендарной картине Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», исполнив роль саксофониста ресторана «Астория». Ради съемок в этом фильме он сбежал в самоволку.

«Мне позвонил друг и сказал, что нужно сыграть музыканта. Платили хорошо, ну, я и убежал на два дня. Там я видел знаменитых актеров, на второй день приехал Владимир Высоцкий», — передает слова Сергея "СтарХит".

Тогда же он начал активно сотрудничать с рядом известных музыкальных коллективов, среди которых были группы «Автограф», «Шаровая молния» и «Музыкальный семестр».

В 1989 году Сергей познакомился с участниками недавно созданной Павлом Жагуном группы «Бриллиантовая рука». Вскоре Мазаев предложил переименовать коллектив, и они стали называться «Моральным кодексом». Музыканты решили совмещать в своих песнях джаз, панк и фанк, приправляя все это остроумными текстами. Это очень быстро дало свои плоды.

Уже в следующем году в программе «Утренняя почта» состоялась премьера первого видеоклипа коллектива — «Я тебя люблю». Эта работа стала одним из самых ранних образцов музыкального видео в СССР в целом. В конце 1990 года для музыкантов был снят новый клип режиссером Федором Бондарчуком на композицию «До свиданья, мама!», которая практически сразу завоевала широкую популярность.

Вскоре группа «Моральный кодекс» представила публике свой дебютный альбом и начала выступать на крупнейших концертных площадках страны. Артисты отправились на гастроли по Европе и параллельно приступили к работе над следующим релизом, однако опубликовали его лишь в 1996 году. Спустя год вышел диск «Я выбираю тебя», песни с которого — «Ночной каприз», «Потерянный рай», «Ты далеко» — стали хитами.

В 2001-м «Моральный кодекс» презентовал альбом с оптимистичным названием «Хорошие новости», вновь заявив о себе.

""Первый снег", которая в итоге стала самой ротируемой из наших песен, сначала нам совсем не приглянулась. Она была в другой тональности немножко, немножко с другим ритмом, и казалась более народной… Но обычно мы знаем, какая песня станет хитом. Потому что она начинает нравиться самому, а если тебе нравится, то есть шанс, что понравится кому-то еще", — рассказывал Мазаев.

Всего группа выпустила семь альбомов. В 2019 году он объяснил, почему не удалось выпустить больше.

«У нас просто нет оборотного капитала. На то, что мы зарабатываем на концертах, нам приходится содержать свои семьи, студию. Выпуск пластинок — не прибыльный бизнес. Это чисто расходная статья, но без нее не может быть коллектива», — рассказывал Мазаев ТАСС. В 2020 году к 30-летию группы вышел новый альбом, а в 2024 году, в честь 35-летия, группа дала концерт в концертном зале «Москва» в столице.

Кино в жизни Мазаева: «Я не актер»

Сергей Мазаев выступает со струнным квинтетом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Мазаев параллельно с музыкальным творчеством периодически снимался в кино. Он появился в социальной драме «Копейка», комедии «День радио», фантастическом фильме «Обитаемый остров».

Однако сам Мазаев себя актером не считает. «Меня часто приглашали в кино, я снимался в качестве камео у друзей. Но я не актер. У профессиональных актеров есть какие-то движения в кадре интересные, движуха легкая — в теле, лице, эмоциях. Он делает непустым этот кадр. Например, мой приятель Женя Миронов или Вова Машков — выдающиеся современные актеры. Разве я могу, видя их работу, говорить, что я тоже актер?» — рассказывал он НСН.

В 2019 году Мазаев сыграл Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница». Артист признавал, что испытывал разные эмоции, работая над этой ролью.

«Опера — это академический вокал, это не рок-н-ролл, а другое, и здесь я испытывал страх и трепет. Плюс, и это символично, я уже снимался два раза в роли Ленина, иметь в своем послужном списке роль Сталина — это невозможно было пропустить», — рассказал Мазаев РИА Новости.

Лечение в наркоклинике и алкогольные срывы

Мазаев злоупотреблял алкоголем в 80-е годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Злоупотреблять алкоголем Сергей начал еще в 80-х годах. Окончательно расстаться с алкоголем Мазаев решил только после рождения дочери Анны в 2000 году. Позже он признавался: его сдерживало понимание, что в будущем она может выбрать себе в мужья пьющего человека.

«Я знаю, что человек начинает помнить себя с трех лет. И для меня было важно, чтобы она никогда не видела меня пьяным, чтобы Аня потом не вышла замуж за пьющего. Так что если хотите услышать мой совет — не пейте вообще! И все-таки трезвость — это высшее наслаждение. Но чтобы понять это, я убил четыре года своей жизни, девять раз срывался», — рассказывал он «Комсомольской правде».

Он обратиться за помощью к специалистам, однако позже стал употреблять запрещенные вещества. В программе «Секрет на миллион» Сергей рассказал о своих срывах. Один из них произошел после концерта на Красной площади, посвященного Дню Победы.

«Это был мой триумф, я очень хотел, чтобы мои близкие люди пришли. А они не пришли, Галя не пришла. Мне настолько стало горько, что я решил расслабиться и употребить тяжелые наркотики прямо там, на месте. А потом незаметно стал пользоваться этим, как лекарством», — рассказывал музыкант.

Друзья чуть ли не насильно отправили его лечиться в наркологическую клинику. После реабилитации Мазаев твердо решил вести здоровый образ жизни.

Два брака и внебрачная дочь

В браке с Галиной у Мазаева родились двое детей Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

С первой женой, Ольгой, Мазаев познакомился, когда вернулся из армии. Девушка жила по соседству, свадьбу сыграли быстро. Вскоре родился сын Илья. Ольга ревновала артиста и через три года совместной жизни подала на развод.

В 1999 году Сергей Мазаев женился на журналистке Галине. В этом браке появились на свет дочь Анна и сын Петр. Артист рассказывал, что в их совместной жизни случались скандалы и попытки развестись, но супруги с достоинством преодолели трудности, сохранив семью. Мазаев признавался, что благодаря Галине он полностью бросил пить и употреблять запрещенные вещества в 2004 году.

В 2018 году Сергей Мазаев сделал неожиданное признание. В программе «Шоу на миллион» он рассказал, что у него есть внебрачная дочь Наталья. Ее матерью оказалась журналистка, с которой, по словам артиста, у него был мимолетный роман. Он не принимал активного участия в ее жизни, о чем позже жалел.

«Она носит мою фамилию. Впервые я ее увидел сразу после рождения. Сейчас она живет в Америке, обучается в Академии кино. Конечно же, я помогаю ей финансово. Это такая тяжелая на моем сердце рана. Ситуация, как и со страшим сыном, — не уделял ей должного внимания», — рассказал Сергей.

Где сейчас Сергей Мазаев

Сергей Мазаев продолжает заниматься творчеством. С 22 декабря в Москве пройдет серия концертов Мазаева в рамках проекта Queentet. Музыкант солирует на кларнете под аккомпанемент струнного квинтета. Также музыкант придерживается исключительно здорового образа жизни, старается правильно питаться.