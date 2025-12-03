В Челябинской области ФСБ задержала очередного сторонника Украины

Мужчина призывал к убийству представителей органов власти Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области сотрудники ФСБ продолжают выявлять сторонников проукраинской идеологии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, под следствие попал очередной житель области, призывавший к убийству представителей органов власти и правоохранителей.

«Установлено, что мужчина, являясь крайним сторонником проукраинской идеологии, осознавая публичный характер и общественную опасность своих действий, разместил в канале „Telegram“ информационные материалы, в которых содержались призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности. А именно к посягательству на жизнь представителей органов государственной власти и правоохранительных органов», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В отношении челябинца возбуждено уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

