Бывшего курганского тюремщика будут повторно судить за доставку телефонов зекам

В Кургане бывшего инспектора ИК-2 Анатолия Федорова будут повторно судить по делу о взятках и превышении полномочий. Апелляционный суд нашел нарушения в приговоре экс-тюремщику, которого освободили от наказания за взятки и оправдали за превышение полномочий за передачу телефонов осужденным. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег подсудимого.
«Бывшего младшего инспектора будут повторно судить из-за найденных нарушений в приговоре по делу о взятках и превышении полномочий», — рассказали источники. По сведениям источников, при оправдании бывшего тюремщика, проносившего телефоны зекам, суд вынес необоснованное решение.
Информация подтвердилась материалами суда. Ранее судимому сотруднику ИК-2 вынесли новый приговор. Мужчина был признан виновным в двух эпизодах мелкого взяточничества на прежнем месте службы. Ему назначили штрафы по 50 тысяч рублей за каждый случай и освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно с этим он был оправдан по обвинению в превышении полномочий в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
Экс-тюремщика поймали в августе 2022 года с двумя телефонами. За их пронос он получил пять и шесть тысяч рублей. Мужчине пытались инкриминировать пронос 40 аппаратов и получения взятки в размере 236 тысяч, но доказать масштабы не смогли.
В апелляционном заседании суд решил, что оправдательный приговор был вынесен необоснованно. Поскольку пронос телефонов на территорию колонии был зафиксирован, то действия экс-сотрудника выходили за пределы его полномочий.
Приговор был отменен. Дело направили в горсуд Кургана на новое рассмотрение.
Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кетовского округа будут судить по делу о массовом проносе телефонов в колонию. Деньги за незаконные действия он якобы получал от заключенных через супругу одного из них.
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