09 января 2025

Бывшего курганского тюремщика будут повторно судить за доставку телефонов зекам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане будут повторно судить бывшего тюремщика
В Кургане будут повторно судить бывшего тюремщика Фото:

В Кургане бывшего инспектора ИК-2 Анатолия Федорова будут повторно судить по делу о взятках и превышении полномочий. Апелляционный суд нашел нарушения в приговоре экс-тюремщику, которого освободили от наказания за взятки и оправдали за превышение полномочий за передачу телефонов осужденным. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег подсудимого.

«Бывшего младшего инспектора будут повторно судить из-за найденных нарушений в приговоре по делу о взятках и превышении полномочий», — рассказали источники. По сведениям источников, при оправдании бывшего тюремщика, проносившего телефоны зекам, суд вынес необоснованное решение.

Информация подтвердилась материалами суда. Ранее судимому сотруднику ИК-2 вынесли новый приговор. Мужчина был признан виновным в двух эпизодах мелкого взяточничества на прежнем месте службы. Ему назначили штрафы по 50 тысяч рублей за каждый случай и освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно с этим он был оправдан по обвинению в превышении полномочий в связи с отсутствием в деянии состава преступления.

Экс-тюремщика поймали в августе 2022 года с двумя телефонами. За их пронос он получил пять и шесть тысяч рублей. Мужчине пытались инкриминировать пронос 40 аппаратов и получения взятки в размере 236 тысяч, но доказать масштабы не смогли.

В апелляционном заседании суд решил, что оправдательный приговор был вынесен необоснованно. Поскольку пронос телефонов на территорию колонии был зафиксирован, то действия экс-сотрудника выходили за пределы его полномочий.

Приговор был отменен. Дело направили в горсуд Кургана на новое рассмотрение.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кетовского округа будут судить по делу о массовом проносе телефонов в колонию. Деньги за незаконные действия он якобы получал от заключенных через супругу одного из них.

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В Кургане бывшего инспектора ИК-2 Анатолия Федорова будут повторно судить по делу о взятках и превышении полномочий. Апелляционный суд нашел нарушения в приговоре экс-тюремщику, которого освободили от наказания за взятки и оправдали за превышение полномочий за передачу телефонов осужденным. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших коллег подсудимого. «Бывшего младшего инспектора будут повторно судить из-за найденных нарушений в приговоре по делу о взятках и превышении полномочий», — рассказали источники. По сведениям источников, при оправдании бывшего тюремщика, проносившего телефоны зекам, суд вынес необоснованное решение. Информация подтвердилась материалами суда. Ранее судимому сотруднику ИК-2 вынесли новый приговор. Мужчина был признан виновным в двух эпизодах мелкого взяточничества на прежнем месте службы. Ему назначили штрафы по 50 тысяч рублей за каждый случай и освободили от наказания из-за истечения сроков давности. Одновременно с этим он был оправдан по обвинению в превышении полномочий в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Экс-тюремщика поймали в августе 2022 года с двумя телефонами. За их пронос он получил пять и шесть тысяч рублей. Мужчине пытались инкриминировать пронос 40 аппаратов и получения взятки в размере 236 тысяч, но доказать масштабы не смогли. В апелляционном заседании суд решил, что оправдательный приговор был вынесен необоснованно. Поскольку пронос телефонов на территорию колонии был зафиксирован, то действия экс-сотрудника выходили за пределы его полномочий. Приговор был отменен. Дело направили в горсуд Кургана на новое рассмотрение. Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кетовского округа будут судить по делу о массовом проносе телефонов в колонию. Деньги за незаконные действия он якобы получал от заключенных через супругу одного из них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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