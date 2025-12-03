Курорты ММК стали лауреатами Международной премии Russian Event Awards

Два курорта ММК стали лауреатами престижной премии Фото: курорт Банное

Горнолыжные курорты Магнитогорского металлургического комбината (ПАО "ММК", Челябинская область) в Абзаково и Банном стали лауреатами XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards – 2025. Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе комбината.

"ООО «Санаторий Юбилейный» (курорт «Банное») по итогам премии завоевало вторе место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». Также лауреатом премии стал горнолыжный курорт Абзаково, занявший второе место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия»", — уточнили в пресс-службе "ММК". В 2024 году курорт на Банном занял третье место в той же номинации.

В 2025 году на участие в премии было подано 473 проекта из 63 субъектов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь и Южной Осетии. До финального этапа были допущены 370 проектов. Организацию финальных мероприятий обеспечили Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур».

