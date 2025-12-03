Первый замглавы челябинского ГУФСИН Бульчук уволен после ареста
Сергей Бульчук уволен со службы
Фото: очевидец © URA.RU
Первый заместитель главы ГУФСИН по Челябинской области Сергей Бульчук уволен. Решение было принято после возбуждения уголовного дела и последующего ареста. Информация о нем пропала с официального сайта ведомства.
«Бульчук был уволен сразу после возбуждения уголовного дела. Решение было принято оперативно», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, также работу потеряли занимавший пост начальника ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и некогда главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Их, как и Бульчука, уволили сразу после возбуждения уголовного дела.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там воздержались от комментариев, касающихся кадровых вопросов.
Сейчас все трое находятся в СИЗО. Бульчука и Уфимцеву обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток), Мохова — по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Также по делу в качестве взяткодателя проходит представитель коммерческой организации.
По версии следствия, теперь уже бывшие сотрудники ГУФСИН получали взятки от бизнесмена. Кроме того, как считают следователи, фигуранты использовали производственные мощности и труд осужденных в пенитенциарных учреждениях в целях личного обогащения.
На полковников вышли совместными усилиями. В середине ноября их задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из ГУСБ ФСИН России. Расследование дела ведет четвертое следственное управление ГСУ СК России (дислокация — Екатеринбург).
Материал из сюжета:Задержание первого заместителя ГУФСИН по Челябинской области
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!