Первый замглавы челябинского ГУФСИН Бульчук уволен после ареста

Сергей Бульчук уволен со службы Фото: очевидец © URA.RU

Первый заместитель главы ГУФСИН по Челябинской области Сергей Бульчук уволен. Решение было принято после возбуждения уголовного дела и последующего ареста. Информация о нем пропала с официального сайта ведомства.

«Бульчук был уволен сразу после возбуждения уголовного дела. Решение было принято оперативно», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, также работу потеряли занимавший пост начальника ОСБ ГУФСИН по региону Олег Мохов и некогда главный бухгалтер ведомства Марина Уфимцева. Их, как и Бульчука, уволили сразу после возбуждения уголовного дела.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУФСИН по региону. Там воздержались от комментариев, касающихся кадровых вопросов.

Сейчас все трое находятся в СИЗО. Бульчука и Уфимцеву обвиняют по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взяток), Мохова — по п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Также по делу в качестве взяткодателя проходит представитель коммерческой организации.

По версии следствия, теперь уже бывшие сотрудники ГУФСИН получали взятки от бизнесмена. Кроме того, как считают следователи, фигуранты использовали производственные мощности и труд осужденных в пенитенциарных учреждениях в целях личного обогащения.