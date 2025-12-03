Челябинский завод начал платить металлургам 133 тысячи рублей

В Челябинской области 80% металлургов подняли зарплаты в течение года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский цинковый завод начал платить металлургам 133,4 тысячи рублей. Как сообщили в офисе челябинского отделения Горно-металлургического профсоюза России )ГМПР), индексации зарплат в отрасли в течение года затронули 80% работающих.

«Лидерами среди металлургов по уровню средней зарплаты за девять месяцев стали Челябинский цинковый завод (133,4 тысячи рублей), „Лотех“ в Верхнем Уфалее (123,5 тысячи), „Карабашмедь“ (120,8 тысячи рублей). Также отличились ММК (118,5 тысячи), „ОСК“ группы ММК (110, тысячи рублей) и „МРК“ того же холдинга (106,1 тысячи рублей)», — заявили в ГМПР.

Всего с начала года тарифы и оклады проиндексировали более чем 84 тысячам работникам отрасли. Прирост заработной платы в среднем составил 14%, что превысило уровень официальной инфляции. Размер индексации на разных предприятиях варьировался от 5% до более 40%.

Переговоры о повышении оплаты труда продолжаются на ряде предприятий, включая ЧТПЗ и Златоустовский металлургический завод. В профсоюзе отметили положительную практику поэтапной индексации, которая позволила быстрее реагировать на рост потребительских цен.

По итогам проведенных повышений средняя зарплата в цветной металлургии региона достигла 127,5 тысячи рублей, в черной — 104,5 тысячи рублей. В добывающей отрасли самый высокий уровень оплаты труда зафиксировали в Александринской горнорудной компании — 102 тысячи рублей.