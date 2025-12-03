Систему контроля платных парковок начали устанавливать в Челябинске

Платные парковки появятся в Челябинске к 1 июня 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске приступили к установке систем контроля платных парковок. Оборудование будет обрабатывать данные о нарушениях, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Система контроля платных парковок будет обрабатывать данные о нарушениях на парковках. Источники бесперебойного питания с аккумуляторными отсеками обеспечат круглосуточную и надежную работу», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.

В будущем камеры будет снимать автомобили, четко фиксировать их номера и координаты местоположения. Система автоматически отбирает исключительно те случаи, где есть подозрение на нарушение. В частности, парковка не оплачена после 15-минутной бесплатной стоянки или водитель припарковал автомобиль вне разметки.

Продолжение после рекламы

Снимки будут проверять операторы. Если нарушение подтвердится, фотографию отправят в ГИС «Административная комиссия» управления по контролю и координации благоустройства города. Уже там примут окончательное решение о назначении штрафа.