Систему контроля платных парковок начали устанавливать в Челябинске

03 декабря 2025 в 09:49
Платные парковки появятся в Челябинске к 1 июня 2026 года

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске приступили к установке систем контроля платных парковок. Оборудование будет обрабатывать данные о нарушениях, сообщила пресс-служба городской администрации. 

«Система контроля платных парковок будет обрабатывать данные о нарушениях на парковках. Источники бесперебойного питания с аккумуляторными отсеками обеспечат круглосуточную и надежную работу», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

В будущем камеры будет снимать автомобили, четко фиксировать их номера и координаты местоположения. Система автоматически отбирает исключительно те случаи, где есть подозрение на нарушение. В частности, парковка не оплачена после 15-минутной бесплатной стоянки или водитель припарковал автомобиль вне разметки.

Снимки будут проверять операторы. Если нарушение подтвердится, фотографию отправят в ГИС «Административная комиссия» управления по контролю и координации благоустройства города. Уже там примут окончательное решение о назначении штрафа.

Платные парковки в Челябинске планируется запустить к 1 июня 2026 года. До этого времени пройдет их техническое тестирование. Тендер на организацию платного парковочного пространства выиграла московская фирма «Городские технологии» — дочерняя компания «Росатома». Внедрение платных парковок планируется в центре города. Автолюбители, приехавшие в центр, смогут найти пусть и платное, но свободное парковочное место. Мэр Челябинска Алексей Лошкин ранее поручил дополнительно продумать механизм льготных тарифов и ценовую политику.

