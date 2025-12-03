Челябинец обманывал водителей, представляясь мастером автосервиса Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Житель Челябинской области обманывал автовладельцев по всей России. Сначала он обманом получал личные данные водителей в автосервисах, после чего от имени мастерской просил владельцев автомобилей перевести деньги на детали и ремонт, рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Злоумышленник звонил в автосервисы по всей стране, представляясь владельцем автомобиля. Он называл случайные марки машин и, при совпадении, просил сверить контактные данные. Сотрудники сервисов, не подозревая обмана, сообщали о необходимом ремонте и передавали номер телефона настоящего владельца. После этого подозреваемый связывался с собственником, выдавая себя за работника автосервиса. Для убедительности он называл данные предварительной диагностики, а под предлогом покупки запчастей убеждал перевести деньги на указанные счета», — сообщили детали в пресс-службе областного главка.

Для получения денежных средств челябинец использовал карты лиц, ведущих асоциальный образ жизни. После он сразу обналичивал деньги. Также он думал, что смена адресов проживания спасет его от ответственности. Но полицейские смогли выйти на мошенника.

Продолжение после рекламы

«Оперативники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД России по Челябинской области задержали подозреваемого в совершении ряда мошеннических действий в отношении жителей различных регионов страны. Задержание проводилось совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тульской области при силовой поддержке подразделений сил специального назначения территориального управления Росгвардии», — отметили в пресс-службе ведомства.