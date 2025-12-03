Грибной сезон на Таганае продолжился и позволил собрать из-под снега съедобные лисички Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В лесах Златоуста (Челябинская область) из-под снега собирают лисички. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», несмотря на мороз, вкусовые качества грибы сохранили.

«В начале зимы в лесу можно отыскать желтые ежовики или глухие лисички. При отсутствии стужи на гнилой древесине „распустилась“ флебия. Ее нежно-розовые, напоминающие воск плодовые тела в виде лепешек легко заметить на темной коре рябины», — рассказали на Таганае.

Спороносная поверхность флебии имеет радиально-лучистые складки, а края обрамлены беловатыми ресничками. Точных данных о том, съедобен ли гриб, нет. При этом к ядовитым видам он не относится.

Общая урожайность съедобных грибов в нацпарке в этом году оказалась средней за 18 лет наблюдений и составила 170 штук на гектар. Наиболее часто встречались классические для уральских лесов виды: лисички, сыроежки и валуи.

Абсолютными рекордсменами сезона стали грузди, чья плодовитость достигла максимума за все годы наблюдений. По мнению специалистов, это напрямую связано с влажной и прохладной погодой, установившейся в период активного роста грибов.