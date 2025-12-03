Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

В лесах Златоуста собирают лисички из-под снега. Фото

03 декабря 2025 в 09:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Грибной сезон на Таганае продолжился и позволил собрать из-под снега съедобные лисички

Грибной сезон на Таганае продолжился и позволил собрать из-под снега съедобные лисички

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В лесах Златоуста (Челябинская область) из-под снега собирают лисички. Как сообщили в пресс-службе нацпарка «Таганай», несмотря на мороз, вкусовые качества грибы сохранили.

«В начале зимы в лесу можно отыскать желтые ежовики или глухие лисички. При отсутствии стужи на гнилой древесине „распустилась“ флебия. Ее нежно-розовые, напоминающие воск плодовые тела в виде лепешек легко заметить на темной коре рябины», — рассказали на Таганае.

Спороносная поверхность флебии имеет радиально-лучистые складки, а края обрамлены беловатыми ресничками. Точных данных о том, съедобен ли гриб, нет. При этом к ядовитым видам он не относится.

Продолжение после рекламы

Общая урожайность съедобных грибов в нацпарке в этом году оказалась средней за 18 лет наблюдений и составила 170 штук на гектар. Наиболее часто встречались классические для уральских лесов виды: лисички, сыроежки и валуи.

Абсолютными рекордсменами сезона стали грузди, чья плодовитость достигла максимума за все годы наблюдений. По мнению специалистов, это напрямую связано с влажной и прохладной погодой, установившейся в период активного роста грибов.

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Лисички не потеряли вкусовых качеств даже на морозе

Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал