Общество

Прокуратура ХМАО лишила депутата мандата по утрате доверия

Депутат Нефтеюганска Черных лишен мандата по утрате доверия
03 декабря 2025 в 10:03
Прокуратура через суд лишила мандата Черных по утрате доверия

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд лишила депутата Константина Черных мандата по утрате доверия из-за сокрытия доходов за 2021 год. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе надзорного ведомства.

«Полномочия депутаты думы города Нефтеюганска прекращены в связи с утратой доверия. Решение суда вступило в законную силу», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона.

Черных предоставил не полные сведения о доходах за 2021 год от предпринимательской деятельности. Прокурор обратился с иском в Нефтеюганский районный суд, однако в ходатайстве о прекращении полномочий было отказано. Прокуратура подала апелляцию, окружной суд отменил решение первой инстанции и прекратил полномочия депутата по утрате доверия.

На сегодня в думе Нефтеюганска свободно пять мандатов. Представительный орган власти утратит легитимность, если депутатов останется меньше 17-ти.

