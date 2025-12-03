Прокуратура ХМАО лишила депутата мандата по утрате доверия

Прокуратура через суд лишила мандата Черных по утрате доверия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нефтеюганская межрайонная прокуратура через суд лишила депутата Константина Черных мандата по утрате доверия из-за сокрытия доходов за 2021 год. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе надзорного ведомства.

«Полномочия депутаты думы города Нефтеюганска прекращены в связи с утратой доверия. Решение суда вступило в законную силу», — сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры региона.

Черных предоставил не полные сведения о доходах за 2021 год от предпринимательской деятельности. Прокурор обратился с иском в Нефтеюганский районный суд, однако в ходатайстве о прекращении полномочий было отказано. Прокуратура подала апелляцию, окружной суд отменил решение первой инстанции и прекратил полномочия депутата по утрате доверия.

