Жителям Сургута объявили, когда подключат остановки к теплу

В городе закупят еще полсотни новых павильонов в 2026 году

Все новые остановочные павильоны в Сургуте подключат к электросетям до конца 2025 года. В них функционируют инфракрасные обогреватели, освещение и информационные табло. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Слепов.

«Сегодня из 143 остановочных павильонов нового образца, оснащенных освещением, а также инфракрасными обогревателями, уже 73 подключены к системе электроснабжения. Ещё 34 присоединим до конца недели, оставшиеся — до Нового года», — отметил мэр.

Также Максим Слепов уточнил, что одновременно ведется работа по запуску информационных табло на 60 остановках. Плановый срок — также до конца декабря. Кроме того, в 2026-м муниципалитет планирует приобрести еще 50 новых павильонов.

Как сообщало URA.RU ранее, стоимость одного такого объекта составляет около 1,7 млн рублей. При этом, несмотря на камеры наблюдения, в Сургуте участились случаи порчи теплых остановок.