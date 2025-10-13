Досье на главного кадровика кабмина ХМАО Деменко: что известно об уволенном чиновнике

Директор департамента госслужбы ХМАО Александр Деменко считался креатурой бывшего первого политического замгубернатора Алексея Шипилова. URA.RU публикует профайл одного из последних чиновников, сохранившемся в кабмине после смены главы региона.
Александр Евгеньевич Деменко родился в городе Фрунзе Киргизской АССР 6 апреля 1989 года. В его арсенале два диплома Югорского госуниверситета — налоговика и юриста. Дослужился до действительного госсоветника Югры I класса.
С мая 2008 по июнь 2011 работал в бизнесе — начинал с помощника руководителя по правовым вопросам, затем стал начальником юротдела, дослужился до заместителя генерального директора. В сентябре 2011 перешел в УФНС по Югре. В августе 2016 уволился и стал замдиректора НКО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства» по финансовым и юридическим вопросам.
В июле 2018 года получил пост замдиректора скандального правительственного «Центра „Открытый регион“, известного по уголовным делам о махинациях с предвыборными викторинами. Однако Деменко проработал там всего два месяца. И уже в сентябре стал заместителем директора — начальником управления по обеспечению поддержки гражданских инициатив департамента общественных и внешних связей правительства ХМАО.
В августе 2021 года был назначен директором департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции. Курировал элитную школу политиков «Лидеры изменений Югры». Слухи о его отставке начали муссироваться практически сразу после ухода губернатора Натальи Комаровой и ее политического зама Шипилова, чьим ставленником источники называют Деменко. Однако новый губернатор Югры Руслан Кухарук и его заместитель и глава аппарата Ирина Чудова несколько месяцев присматривались к Деменко и решение сложилось не в его пользу. После того, как была найдена замена, Кухарук не продлил контракт с чиновником еще на год. Деменко был уволен 14 октября 2025 года. Его возможным преемником называют бывшего вице-спикера гордумы Тюмени Дмитрия Осипова, который переехал в Ханты-Мансийск и получил пост первого заместителя директора департамента.
Работа Деменко неоднократно подвергалась критике. Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев неоднократно задавал чиновнику вопросы по поводу сомнительного качества подобранных кадров. «Один мэр дуркует, второй сидит в гаджетах», — говорил депутат от КПРФ на заседании комитета окружной думы. Речь шла о выпускниках «ЛИЮ» — главе Советского района Евгении Буренкове, который, по мнению Савинцева, завалил два федеральных проекта и показал самую низкую явку на выборах, и бывшем мэре Пыть-Яха Дмитрии Горбунове. Было много вопросов касательно и дорогостоящего финансирования ЛИЮ, и фильтрации кадров.
На следующем заседании думы главный кадровик правительства отказался оценить эффективность топ-чиновников, которых округ сам же отучил в элитной школе политиков. Деменко предпочел уйти от прямого ответа на просьбу вице-спикера заксо Натальи Западновой оценить проект «Лидеры изменений Югры». Он лишь перечислил, что трое выпускников программы были назначены вице-губернаторами, еще пять человек стали мэрами.
Но такой ответ не устроил Западнову, которая сама проработала в югорском правительстве 11 лет в качестве замгубернатора. «Вы же платите — и мы платим — большие деньги, понимаете? Это должно тогда иметь управленческий социальный эффект», — уточнила она.
При поддержке Деменко сохранил свой пост и руководитель Регионального института управления Владимир Аникин. Глава РИУ, как и другие представители окружной политэлиты, ходил с экс-идеологом кабмина Шипиловым в походы и штурмовал перевал Дятлова.
Аникин прославился в 2023 году. Он опубликовал во «ВКонтакте» свои философские наблюдения, сопроводив пост фотографией из салона «Майбаха». Он заявил, что из соискателей, которые, в основном, смотрят ТВ в свободное время, получаются недалекие сотрудники. А самые творческие и одаренные работники — якобы те, кто посвящают себя бескорыстному служению людям. После звонка из редакции URA.RU пост на всякий случай удалил и закрыл профиль. Цифровой детокс главы РИУ продлился до января 2025 года, и страница вновь открыта. Но пока скандальных высказываний на ней не замечено.
Кроме того, в спортивном истеблишменте Югры муссировались слухи о том, что Деменко мог не доводить до сведения руководства результаты антикоррупционных проверок. Информация, по данным источника, была заблокирована в системе электронного документооборота. Официального подтверждения этих слухов получить не удалось.
