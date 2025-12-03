Следователи заинтересовались гибелью мужчины на пожаре в ХМАО
Фото: Илья Московец © URA.RU
Следственный комитет устроил проверку из-за гибели мужчины на пожаре в Сургуте. Дом загорелся в дачном кооперативе «Урожай».
«В следственный отдел по городу Сургуту поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в частном доме в СОТ „Урожай“ спасателями обнаружено тело владельца дома 1962 года рождения. По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка», — говорится на сайте окружного СК.
Пожар случился вечером 2 декабря. Причину смерти установит судебно — медицинская экспертиза. Спасатели сейчас также выясняют из-за чего случился пожар.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте обнаружили тело мужчины под обломками сгоревшего дома. Пожарным удалось локализовать возгорание в течение 12 минут.
