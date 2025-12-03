Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

Следователи заинтересовались гибелью мужчины на пожаре в ХМАО

03 декабря 2025 в 10:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
СК устроил проверку из-за гибели мужчины на пожаре

СК устроил проверку из-за гибели мужчины на пожаре

Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный комитет устроил проверку из-за гибели мужчины на пожаре в Сургуте. Дом загорелся в дачном кооперативе «Урожай».

«В следственный отдел по городу Сургуту поступило сообщение о том, что в ходе тушения пожара в частном доме в СОТ „Урожай“ спасателями обнаружено тело владельца дома 1962 года рождения. По факту гибели мужчины проводится процессуальная проверка», — говорится на сайте окружного СК.

Пожар случился вечером 2 декабря. Причину смерти установит судебно — медицинская экспертиза. Спасатели сейчас также выясняют из-за чего случился пожар.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте обнаружили тело мужчины под обломками сгоревшего дома. Пожарным удалось локализовать возгорание в течение 12 минут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал