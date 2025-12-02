Логотип РИА URA.RU
Восьмой российский аэропорт ограничил работу

В самарском аэропорту введены временные ограничения на полеты
03 декабря 2025 в 03:35
Самарский аэропорт ввел ограничения на работу рейсов

Самарский аэропорт ввел ограничения на работу рейсов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Аэропорт Самары временно приостановил использование воздушного пространства Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорт САМАРА (Курумоч). С целью обеспечения безопасности полетов временно ограничены операции по приему и выпуску воздушных судов», — объяснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

