Восьмой российский аэропорт ограничил работу
В самарском аэропорту введены временные ограничения на полеты
03 декабря 2025 в 03:35
Самарский аэропорт ввел ограничения на работу рейсов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Аэропорт Самары временно приостановил использование воздушного пространства Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорт САМАРА (Курумоч). С целью обеспечения безопасности полетов временно ограничены операции по приему и выпуску воздушных судов», — объяснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
