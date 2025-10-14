Один из крупнейших протуберанцев оторвался от солнца. Видео

Один из крупнейших в этом году протуберанцев оторвался от Солнца
Один из крупнейших в этом году протуберанцев оторвался от Солнца

Один из крупнейших в 2025 году солнечных протуберанцев оторвался от поверхности Солнца. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным ученых, выброс плазмы не представляет опасности для Земли и других планет.

«Сегодня в интервале времени между двумя и четырьмя часами ночи по московскому времени с Солнца был выброшен один из самых крупных в этом году протуберанцев», — написали в telegram-канале лаборатории. Сегодняшнее событие позволило избежать последствий для планеты.

В случае, если бы протуберанец отделился от Солнца завтра, его воздействие лишь частично затронуло бы Землю. Однако при аналогичном событии в пятницу планета оказалась бы на траектории прямого удара. Ученые отметили, что согласно имеющейся траектории, вероятность столкновения с какой-либо из планет крайне мала.

Ранее, 13 октября, специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) зафиксировали 15 солнечных вспышек за сутки, из которых три относились к мощному классу M. Как отметили эксперты, усиление солнечной активности наблюдалось начиная с полуночи по московскому времени.

