Происшествия

Пожары

В Екатеринбурге из многоэтажки эвакуировали десятки человек

В Екатеринбурге 29 человек спасены из огня на улице Авиационная
03 декабря 2025 в 09:57
Пожарные помогли эвакуироваться 29 горожанам

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Авиационная, 10, куда съехалось около семи пожарных машин, спасли 29 человек. Виной всему стало возгорание на втором этаже многоэтажки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 54 человека, в том числе восемь детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок спасены 29 человек, в том числе семь детей», — рассказали в ведомстве.

Пожар повредил внутреннюю отделку и имущество в муниципальной квартире на 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировано 15 специалистами и 49 единицами техники за 63 минуты.

Ранее о пожаре на Авиационной сообщали очевидцы, они обратили внимание на большое количество машин и скорую помощь у дома. Пожарные уточняли, что сообщение о возгорании поступило в 18:58. 

