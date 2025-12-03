В Екатеринбурге из многоэтажки эвакуировали десятки человек

Пожарные помогли эвакуироваться 29 горожанам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Авиационная, 10, куда съехалось около семи пожарных машин, спасли 29 человек. Виной всему стало возгорание на втором этаже многоэтажки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 54 человека, в том числе восемь детей. Звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных масок спасены 29 человек, в том числе семь детей», — рассказали в ведомстве.

Пожар повредил внутреннюю отделку и имущество в муниципальной квартире на 50 квадратных метров. Возгорание ликвидировано 15 специалистами и 49 единицами техники за 63 минуты.

