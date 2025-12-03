Эфирное вещание пропадет в Свердловской области

Сбои будут временными из-за профилактических работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В некоторых населенных Свердловской области до 7 декабря запланированы перерывы в работе цифрового эфирного телевидения и радиостанций. Ограничения затронут первый и второй мультиплексы по московскому времени. Об этом сообщили на официальном сайте РТРС.

«1-7 декабря возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями», — говорится в сообщении. Уточняется, что вещание возобновляется автоматически по завершении регламентных работ.

3 декабря ограничения коснутся сразу нескольких населенных пунктов. В Зайкове с 7:00 до 15:00 временно отключат РТРС-1, РТРС-2, «Радио России» и радиоканал «Воскресение». В Среднем Бугалыше с 8:00 до 14:00 не будут работать оба мультиплекса и «Радио России». В Талице в этот день, а также 4 декабря, с 8:00 до 15:00 запланированы перерывы в вещании РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», а также радиостанций «Воскресение» и «Волна ФМ».

