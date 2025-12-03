ОРВИ атакует Свердловскую область
Количество заболевших растет вторую неделю
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Количество заболевших ОРВИ растет в Свердловской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 66% заболевших составляют дети.
«В Свердловской области за неделю зарегистрировано 38,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (19 тыс. из них в г. Екатеринбурге). Это на уровне средних многолетних значений и больше, чем на предыдущей неделе, на 21,7%», — сообщает ведомство.
Также в рамках лабораторного мониторинга обследовано 918 человек. У жителей области выявлены вирусы гриппа, парагриппа, COVID-19, а также риновирусы, бокавирусы и другие возбудители острых респираторных инфекций. Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в социальных, медицинских и образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры.
На прошлой неделе в области уже фиксировался рост заболеваемости ОРВИ — зарегистрировали 25,6 тысячи случаев, что на 34,5% выше показателя позапрошлой недели. При этом дети составляли 61,8% заразившихся.
