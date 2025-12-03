ОРВИ атакует Свердловскую область

Количество заболевших растет вторую неделю Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Количество заболевших ОРВИ растет в Свердловской области. По данным регионального управления Роспотребнадзора, 66% заболевших составляют дети.

«В Свердловской области за неделю зарегистрировано 38,4 тыс. случаев заболевания острыми респираторными инфекциями (19 тыс. из них в г. Екатеринбурге). Это на уровне средних многолетних значений и больше, чем на предыдущей неделе, на 21,7%», — сообщает ведомство.

Также в рамках лабораторного мониторинга обследовано 918 человек. У жителей области выявлены вирусы гриппа, парагриппа, COVID-19, а также риновирусы, бокавирусы и другие возбудители острых респираторных инфекций. Для сдерживания темпов распространения гриппа и ОРВИ в социальных, медицинских и образовательных учреждениях принимаются дополнительные меры.

