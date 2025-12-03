Логотип РИА URA.RU
В ЯНАО поддельный документ использовали на собрании собственников жилья

В Лабытнанги использовали подложный протокол на собрании собственников жилья
03 декабря 2025 в 10:15
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) на собрании собственников жилья использовали подложный протокол. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт изготовления и использования заведомо подложного документа — протокола общего собрания собственников помещений», — сообщили на сайте прокуратуры ЯНАО. Собрание проходило в многоквартирном доме на улице Гагарина, 14.

По итогам проверки собранные материалы были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении причастных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Прокуратура Лабытнанги осуществляет контроль за ходом и результатами расследования.

