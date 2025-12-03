Губернатор ЯНАО Артюхов переносит ежегодную прямую линию из-за плотного графика
Прямая линия губернатора ЯНАО состоится 7 декабря 2025 года
Фото: Илья Московец © URA.RU
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов перенес дату ежегодной прямой линии на 7 декабря. Изначально ежегодное общение главы региона с журналистами и населением округа должно было пройти 8 декабря в понедельник, однако эфир пришлось сместить из-за плотного графика, объяснил источник агентства политсообществе.
«Это связно с плотным графиком губернатора. Образовалась поездка в Москву», — рассказал URA.RU инсайдер. По неподтвержденным данным Дмитрий Артюхов может готовится к мероприятию с участием главы государства.
Как ранее сообщало URA.RU, ямальцы уже начали задавать вопросы на прямую линию губернатора — их можно оставить в соцсетях главы региона под анонсами эфира. В прошлом году на прямую линию поступило 615 вопросов. Дмитрий Артюхов ответил на 40 из них.
