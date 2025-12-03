Губернатор ЯНАО Артюхов переносит ежегодную прямую линию из-за плотного графика

Прямая линия губернатора ЯНАО состоится 7 декабря 2025 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов перенес дату ежегодной прямой линии на 7 декабря. Изначально ежегодное общение главы региона с журналистами и населением округа должно было пройти 8 декабря в понедельник, однако эфир пришлось сместить из-за плотного графика, объяснил источник агентства политсообществе.

«Это связно с плотным графиком губернатора. Образовалась поездка в Москву», — рассказал URA.RU инсайдер. По неподтвержденным данным Дмитрий Артюхов может готовится к мероприятию с участием главы государства.