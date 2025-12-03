Блогера и владелицу Центра личностного роста и речи Ксению Телешову шантажируют мошенники. Ей угрожают тем, что выложат в интернет фотографии ее дочери, которая чуть не попалась на уловку аферистов.

«Наша дочь стала жертвой мошенников, и сейчас меня шантажируют. Эти люди говорят, что выложить везде фотографии ребенка, сгенерированные нейросетью. Вы знаете, мы постоянно каждый вечер вместе со своей семьей, и наша дочь умная, образованная, но она как будто зазомбирована. [...] Конкретно в нашем случае дочь боялась того, что нас лишат родительских прав, потому что она якобы получила деньги через каких-то мошенников, сами знаете из какой страны», — поделилась Телешова. Блогер просит подписчиков поговорить со своими детьми и предупредить их о возможной опасности.