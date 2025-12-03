В Екатеринбурге судят ОПГ, крышевавшую мигрантов-нелегалов: кто попал под обвинения

Заседание проходит в Кировском райсуде Екатеринбурга Фото: Сергей Бодров

В Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над ОПГ, которая, по мнению следствия, крышевала мигрантов-нелегалов. В состав группы вошли 14 членов, среди которых бывший начальник службы безопасности овощебазы №4 Евгений Бартновский. Подробнее о том, как прошло слушание, — в материале URA.RU.

О задержании подсудимых стало известно осенью 2024 года. По мнению следствия, ОПГ создала империю по изготовлению фальшивых документов и постановке иностранцев на учет. Члены этой группы, по версии силовиков, занимались незаконной деятельностью на протяжении двух лет. По мнению следствия, иностранцев ставили на учет от нескольких юридических организаций. Для этого подделывались документы. В состав банды вошли:

Акрам Асилов — самый молодой фигурант (21 год). Родился в Таджикистане, но проживает в Балашихе. Окончил девять классов, безработный. Заявил, что поступает в московский колледж.

Завкибек Боронов — уроженец Таджикистана, но имеет гражданство РФ. Женат, детей нет, среднее специальное образование.

Шароф Давлятов — уроженец Таджикистана (но есть гражданство РФ), женат, детей нет, высшее образование, пенсионер. Заявил, что служил в Германии.

Зиевудин Муродов — родился в Таджикистане (двойное гражданство; РФ), женат, пятеро детей. Окончил 10 классов, таксист (неофициально). Отбыл условный срок за ДТП.

Шахбоз Мухаммадиев — родом из Таджикистана (двойное гражданство; РФ), женат, пятеро детей, высшее образование. Неофициально работает таксистом.

Рафик Нагиев — уроженец Азербайджана, гражданин РФ. Холост, среднее образование, индивидуальный предприниматель.

Ахлиддин Саидов — уроженец Таджикистана (двойное гражданство; РФ), женат, трое детей. Имеет высшее образование, самозанятый.

Идрис Халимов — родился в Таджикистане, зарегистрирован в Челябинской области, холост, но есть пятеро детей. Окончил 11 классов, безработный.

Бахтиер Асилов — уроженец Таджикистана (есть гражданство РФ), женат, есть шестеро детей, трудится лаборантом в школе №119.

Евгений Бартновский — женат, есть ребенок, высшее образование, безработный (сказал, что проходит собеседование), ранее служил в органах ФСБ. Ранее не судим.

Вугар Гахраманов — гражданин РФ, женат, двое детей. Имеет среднее специальное образование, работает таксистом.

Анастасия Желудева — единственная девушка в группе. Не замужем, детей нет. Студентка третьего курса вуза.

Александр Нечаев — холост, есть дочь, высшее образование, самозанятый. Ранее работал в МВД.

Умеджон Тошев — имеет двойное гражданство (Таджикистан и РФ). Женат, двое детей, высшее образование, безработный.