В Тюмени задержан гендиректор предприятия за незаконную рубку леса

В Тюмени арестовали бизнесмена, который незаконно вырубил сотни кубометров леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижнетавдинском районном суде избрали меру пресечения гендиректору тюменского ООО «Р.» Андрею Х. Он заключен под стражу за незаконную рубку леса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

«Андрей, являясь генеральным директором ООО „Р.“, с целью получения имущественной выгоды, выразившейся в минимизации затрат для своей лесоперерабатывающей деятельности и получения максимальной прибыли, принял решение приобретать лесные насаждения, предоставленные гражданам по заключенным договорам купли-продажи для собственных нужд», — сказано в пресс-релизе.