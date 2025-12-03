В Тюмени задержан гендиректор предприятия за незаконную рубку леса
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Нижнетавдинском районном суде избрали меру пресечения гендиректору тюменского ООО «Р.» Андрею Х. Он заключен под стражу за незаконную рубку леса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тюменской области.
«Андрей, являясь генеральным директором ООО „Р.“, с целью получения имущественной выгоды, выразившейся в минимизации затрат для своей лесоперерабатывающей деятельности и получения максимальной прибыли, принял решение приобретать лесные насаждения, предоставленные гражданам по заключенным договорам купли-продажи для собственных нужд», — сказано в пресс-релизе.
В июле 2024 года злоумышленник выкупил у местной жительницы древесину из Нижнетавдинского лесничества, предоставленную ей для заготовки. «При этом Андрей Х. достоверно знал, что гражданка Ф. указанными лесными насаждениями пользоваться не будет», — говорится в сообщении Тюменского областного суда. Всего Андрей Х. организовал вырубку 100 кубометров леса.
