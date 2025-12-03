Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

«Цену сбросили»: в Тюмени пытаются продать огромный торговый центр. Скрин

В Тюмени на 20 миллионов рублей снизилась стоимость ТЦ «Ямской»
03 декабря 2025 в 05:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Тюмени вновь продают ТЦ в районе Дома обороны

В Тюмени вновь продают ТЦ в районе Дома обороны

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени снова выставили на продажу крупный торговый центр «Ямской», который находится в Калининском округе города. Собственник снизил стоимость лота на 20 млн рублей — ранее за комплекс просили 800 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Прoдаeтcя тoргoвый центр 2012 гoдa пocтpойки. Площадь — 13141 кв. м, нecкoлькo вxoдных групп, рeмонт пpoизвeдeн, ecть эcкалатop, бoльшая пaркoвка. Долгocрочныe дoговopа аpeнды, вcе пoмeщeния сдaны в аpeнду. Цена 780 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Торговый центр «Ямской» расположен в районе Дома обороны и, согласно информации продавца, является единственным крупным комплексом формата «все в одном месте». В нем с 2017 года работают более 50 магазинов одежды, обуви, продуктов, бытовой техники и детских товаров.

Продолжение после рекламы

Двумя годами ранее за торговый центр просили 800 миллионов рублей. Однако нового владельца объект так и не нашел.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Тюмени за 215 млн рублей выставили на продажу бывшую гостиницу «Турист» на улице Республики. Сейчас ее помещения сдаются в аренду под офисы.

Торговый центр подешевел на 20 млн рублей

Фото: скрин сайта «Авито», https://www.avito.ru/tyumen/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_torgovyy_tsentr_4526010023

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал