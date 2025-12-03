В Тюмени вновь продают ТЦ в районе Дома обороны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени снова выставили на продажу крупный торговый центр «Ямской», который находится в Калининском округе города. Собственник снизил стоимость лота на 20 млн рублей — ранее за комплекс просили 800 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Прoдаeтcя тoргoвый центр 2012 гoдa пocтpойки. Площадь — 13141 кв. м, нecкoлькo вxoдных групп, рeмонт пpoизвeдeн, ecть эcкалатop, бoльшая пaркoвка. Долгocрочныe дoговopа аpeнды, вcе пoмeщeния сдaны в аpeнду. Цена 780 млн рублей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Торговый центр «Ямской» расположен в районе Дома обороны и, согласно информации продавца, является единственным крупным комплексом формата «все в одном месте». В нем с 2017 года работают более 50 магазинов одежды, обуви, продуктов, бытовой техники и детских товаров.

Двумя годами ранее за торговый центр просили 800 миллионов рублей. Однако нового владельца объект так и не нашел.

Как сообщало URA.RU ранее, недавно в Тюмени за 215 млн рублей выставили на продажу бывшую гостиницу «Турист» на улице Республики. Сейчас ее помещения сдаются в аренду под офисы.