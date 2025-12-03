В Тюмени задерживается рейс в Сургут
03 декабря 2025 в 09:51
Из Тюмени не может вылететь самолет в Сургут авиакомпании «Ютейр»
Из Тюмени задерживается рейс Ютэйр в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино.
«Время вылет по расписанию — 7:10. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта.
Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за метеоусловий «Рощино» задержал несколько рейсов. Это произошло 22 ноября.
