В Тюмени задерживается рейс в Сургут

Из Тюмени задерживается рейс Ютэйр в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино.

«Время вылет по расписанию — 7:10. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта.