Происшествия

В Тюмени задерживается рейс в Сургут

03 декабря 2025 в 09:51
Из Тюмени не может вылететь самолет в Сургут авиакомпании "Ютейр"

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Тюмени задерживается рейс Ютэйр в Сургут (ХМАО). Об этом сообщается на сайте аэропорта Рощино. 

«Время вылет по расписанию — 7:10. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что из-за метеоусловий «Рощино» задержал несколько рейсов. Это произошло 22 ноября.

