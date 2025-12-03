Логотип РИА URA.RU
На Ямале состоится гастрофестиваль национальной кухни

В Тазовском пройдет гастрофестиваль «Намнелада»
03 декабря 2025 в 11:09
Гастрофестиваль пройдет 6 декабря

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Гастрофестиваль национальной кухни, приуроченный к 95-летию района пройдет в Тазовском (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Приглашаем на любимый и долгожданный гастрофестиваль „Намнелада“. Это пространство, где оживают рецепты и становятся настоящими шедеврами, а мастерство резки строганины становится настоящим искусством», — говорится в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.

Организаторы уточняют, что участники фестиваля смогут проявить свои кулинарные способности в приготовлении блюд национальной кухни. Гости мероприятия, в свою очередь, получат возможность попробовать традиционные ямальские угощения и ближе познакомиться с культурой и бытом жителей Крайнего Севера.

Заявки на участие в конкурсной программе принимаются до 5 декабря включительно. Сам фестиваль состоится 6 декабря в районном Доме культуры.

