На Ямале состоится гастрофестиваль национальной кухни

Гастрофестиваль пройдет 6 декабря Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Гастрофестиваль национальной кухни, приуроченный к 95-летию района пройдет в Тазовском (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Приглашаем на любимый и долгожданный гастрофестиваль „Намнелада“. Это пространство, где оживают рецепты и становятся настоящими шедеврами, а мастерство резки строганины становится настоящим искусством», — говорится в официальном telegram-канале администрации Тазовского района.

Организаторы уточняют, что участники фестиваля смогут проявить свои кулинарные способности в приготовлении блюд национальной кухни. Гости мероприятия, в свою очередь, получат возможность попробовать традиционные ямальские угощения и ближе познакомиться с культурой и бытом жителей Крайнего Севера.

Продолжение после рекламы