Происшествия

В тюменском селе введен карантин по бешенству

Карантин по бешенству введен в тюменском селе Беркут
03 декабря 2025 в 10:53
Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Беркут Ялуторовского округа Тюменской области с 2 декабря 2025 года установлен карантин по бешенству животных. Постановление подписано региональным правительством. Об этом сообщил инфоцентр Тюменской области в своем telegram-канале.

«В неблагополучной по данному заболеванию территории с 2 декабря 2025 года запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», — говорится в сообщении оперативного штаба. Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения опасного заболевания.

В период действия карантина будут вакцинировать животных и дезинфицировать территории. Власти рекомендуют жителям незамедлительно сообщать о случаях необычного поведения животных или обнаружения трупов диких зверей.

Ранее в приюте для бездомных питомцев «ЛесПаркХоз» в Тюмени ввели карантин из-за вспышки чумы плотоядных животных. Ограничения установили с 17 ноября 2025 года. 

