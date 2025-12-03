В тюменском селе введен карантин по бешенству

В тюменском селе ввели карантин по бешенству Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В селе Беркут Ялуторовского округа Тюменской области с 2 декабря 2025 года установлен карантин по бешенству животных. Постановление подписано региональным правительством. Об этом сообщил инфоцентр Тюменской области в своем telegram-канале.

«В неблагополучной по данному заболеванию территории с 2 декабря 2025 года запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, а также отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», — говорится в сообщении оперативного штаба. Меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения опасного заболевания.

В период действия карантина будут вакцинировать животных и дезинфицировать территории. Власти рекомендуют жителям незамедлительно сообщать о случаях необычного поведения животных или обнаружения трупов диких зверей.

