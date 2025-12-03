Логотип РИА URA.RU
В Тюмени родились малыши с редким заболеванием

В Тюменской области родилось два ребенка-альбиноса
03 декабря 2025 в 11:00
При таком заболевании в организме частично или полностью отсутствует пигмент меланин

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области в 2024-2025 годах у двух новорожденных выявили альбинизм. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. При таком редком заболевании в организме частично или полностью отсутствует пигмент меланин, из-за чего кожа, волосы и глаза выглядят бесцветными.

«В 2024-2025 годах родилось два ребенка, которым был установлен диагноз „альбинизм“. С диагнозом „альбинизм“ на диспансерном учете состоит 55 несовершеннолетних пациентов», — рассказали URA.RU в департаменте.

Ранее сообщалось, что в регионе за год шесть детей родилось с дополнительными пальцами на руках и ногах. Такая аномалия называется «полидактилией».

